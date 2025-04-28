¡ÖÉÁ¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ï¡×5´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿åÃå¤ä¥á¥¤¥É¥Ð¥Ëー¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤¬Í½þÆÃÅµ¤ËÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥¿¥¯¤È¥®¥ã¥ë¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÉÁ¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ï¡×¤Î5´¬¤ò4·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ïºî²è¡¦³÷Í¼Æó»á¡¢¸¶ºî¡¦¹âÈªµÝ»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜºîÉÊ¡£Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¾å¸¶¤¯¤ó¤È¥®¥ã¥ë¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5´¬¤Ç¤Ï¾å¸¶¤¯¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤È¡È¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤·¤¿¤³¤È¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹°ìÊý¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ºÀÚÄ¾Á°¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¸¶¹Æ¤¬¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡È¤½¤Î½Ö´Ö¡É¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ä4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ½þÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÎø¡õ¥Ëー¥Ê¡¿¿åÃå¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¡¢¥²ー¥Þー¥º¤Ç¤Ï¥Ëー¥Ê¡¿¥á¥¤¥É¥Ð¥Ëー¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡ÖÉÁ¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ï¡×5´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
☀☀ÆÃÅµ²ò¶Ø☀☀- ÉÁ¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ï¡Ú¸ø¼°¡Û4/28⑤´¬È¯Çä¡ª (@kakunaru_ue_ha) April 23, 2025
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹⑤´¬¤Ï4·î28Æü(·î)È¯Çä¡ª
½ñÅ¹ÆÃÅµ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥¯¥¹¥¿2¼ï¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹🌈
¡Ê¢¨Í½þÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¾ÜºÙ¡õ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø👇
¡Úhttps://t.co/0OF37hLIBf¡Û pic.twitter.com/hHtAqHXi6D
¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¤ÏÌµÍý¥²ー¤Î¾å¸¶¤¯¤ó¤È¡¢¥®¥ã¥ë¤À¤±¤ÉÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¡£
¶¦¤Ë»Ö¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤¿¤·¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤È¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤·¤¿¤³¤È¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾å¸¶¤¯¤ó¡£
°ìÊý¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ºÀÚÄ¾Á°¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¸¶¹Æ¤¬!?
¥¦¥½¤ÎÎø¤¬¡¢°ì¿Í¤¸¤ã³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤¬¡¢°µÅÝÅª¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ª
Ì¡²è²È¡ßÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢·èÄêÂÇÊü¤ÄÂè5´¬!!
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.