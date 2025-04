【「ケツバトラー」1巻】 4月28日 発売 価格:770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ケツバトラー」の1巻を4月28日に発売する。価格は770円。

本作はNintendo Switch用対戦ゲーム「ケツバトラー」のコミカライズ作品。高出なおたか氏が「週刊コロコロコミック」で連載を行なっている。

主人公・デンスケはどんなに鍛錬しても強くなれずにいたが、父のお墓で不思議な刀を発見。それは手に持つのではなく、お尻に挟む刀だった。そして“ケツバトラー”になったデンスケは、謎の島「巌尻島」へと旅立つ。

また第1巻発売と連載の第2章開幕を記念し、5月20日23時59分までの期間限定でゲーム「ケツバトラー」の半額セールが決行されている。

【「ケツバトラー」1巻あらすじ】

この漫画……真剣(シリアス)すぎるぜ!

どんなに鍛錬しても強くなれない主人公デンスケは

ある日、父のお墓で不思議な刀を見つける。

この不思議な刀、手に持つのではない…、

そう、お尻に挟むのだっ!!!!!

こうしてケツバトラーになったデンスケは

ケツバトラーが集まる謎の島「巌尻島」を目指し、旅立つのであった……。

超真剣(シリアス)バトル漫画、いざ開幕っ!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.