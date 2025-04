【週刊ヤングマガジン 2025年22・23号】 4月28日 発売 価格:510円

【拡大画像へ】

本日4月28日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年22・23号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアには、小日向優花さん、浅見りおんさん、三園響子さんが初登場。巻中には、久瀬あおいさんのグラビアが掲載されている。

また巻末グラビアでは謎の女“X”として、名付け親を募集するという新企画が実施される。

そのほか巻末には、COCOさん、今井りこさん、松之迫陽菜さん、東原優希さんのグラビアが掲載されている。

なお同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、小日向さん、浅見さん、三園さんのグラビアアザーカットが公開されている。

