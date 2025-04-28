久瀬あおい、グラビア初挑戦 抜群プロポーションで魅了
【モデルプレス＝2025/04/28】モデルの久瀬あおいが、28日発売の「ヤングマガジン」（講談社）22／23合併号の巻中グラビアに登場。初グラビアで抜群のプロポーションを披露する。
【写真】久瀬あおい、抜群スタイル映える水着姿
新世代の久瀬が「ヤンマガ」に初登場。圧巻の群青グラビアで新たな1ページを切り開く。
今号の表紙は小日向優花・浅見りおん・三園響子が飾る。巻末グラビアには謎の女“X”とPick up GirlsとしてCOCO・今井りこ・松之迫陽菜・東原優希が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】久瀬あおい、抜群スタイル映える水着姿
◆久瀬あおい、グラビア初挑戦
新世代の久瀬が「ヤンマガ」に初登場。圧巻の群青グラビアで新たな1ページを切り開く。
◆表紙は小日向優花・浅見りおん・三園響子
今号の表紙は小日向優花・浅見りおん・三園響子が飾る。巻末グラビアには謎の女“X”とPick up GirlsとしてCOCO・今井りこ・松之迫陽菜・東原優希が登場する。（modelpress編集部）
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