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Results - Racing Information - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club
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[FWD Champions Day 2025] FWD QEII Cup Race Replay - YouTube
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https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Racing/LocalResults.aspx?RaceDate=2025/04/27&Racecourse=ST&RaceNo=8
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