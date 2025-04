ウンナナクールが｢トムとジェリー｣と初コラボ♡インナー&ルームウエアを展開

ワコールの下着屋さん「ウンナナクール」では、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」との初コラボアイテムを、2025年4月24日(木)より全国のブランド店舗およびトムジェリマーケット、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSET、andST、Amazon(※一部商品のみ)にて販売いたしております。

【トムとジェリー】との初のコラボアイテムが登場

世界中で愛され続けている「トムとジェリー」と、初めてのコラボが実現。トムとジェリーのドタバタ劇など、キュートな姿をデザインしたアイテムが登場しています。

ブラやショーツ、ルームウエアを展開しているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

温活ニットランジェリー「ナイネン」から、母の日の特別なギフトがお得な価格で登場♡

【トムとジェリー】コラボアイテムの詳細

ワイヤーブラジャー

価格:5,500円(税込)

サイズ:B~F・65~75(カラー:BU/CR/IV)

ショーツ

価格:2,860円(税込)

今にもカップやショーツから飛び出してきそうな、躍動感のあるデザインが魅力的。トムとジェリーのドタバタ劇をデザインしています。

開襟パジャマ

価格:8,800円(税込)

シンプルな開襟パジャマは、ブラやショーツと同じデザインで登場。セットで使いたくなりますね。

サイズ:M/L(カラー:BE/BU)

なめらかふわふわ プルオーバー&ハーフパンツセット

価格:10,450円(税込)

サイズ:M-L(カラー:BL/GY)

なめらかふわふわ つなぎ

価格:10,450円(税込)

サイズ:M-L(カラー:BL/GY)

なめらかふわふわ ワンピース

価格:8,800円(税込)

なめらかでフワフワの素材を使った、触り心地のよいルームウエアも必見です。

サイズ:M-L(カラー:BL/GY)

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

【トムとジェリー】コラボアイテムを試してみて

ウンナナクールから発売された、世界中で愛され続けているコメディアニメ「トムとジェリー」とコラボレーションをした、新作のブラやショーツ、ルームウエアをご紹介しました。

トムとジェリーが今にも飛び出してきそうな、躍動感のあるデザインが魅力的なインナーや、肌触りのよいルームウエアが登場。ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。