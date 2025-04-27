82ºÐ¡¦¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¼êÉüµ¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×
¡¡´Ö¼ÁÀÇÙ±êµÞÀÁý°¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¡¦¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª¡Ê£¸£²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ú£å£ð£ð¡¡£È£á£î£å£ä£á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥Èº²¡¡£²£°£²£µ¡Á£ó£ô£á£ç£å¡¡£ô£å£ò£ò£á¡Á¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ë´Ö¼ÁÀÇÙ±êµÞÀÁý°¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£²·îËö¤Þ¤ÇÆþ±¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¤¤¿¤µ¤µ¤¡£Âà±¡¸å¤â¼«ÂðÀÅÍÜ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Éüµ¢¸å½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
à¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤ÎÂç²¦á¤ÎÉü³è¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿Ìó£²£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤µ¤µ¤¤Ï¡Öà¤¢¤Î¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ù¡ª¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×¤ä¡ÖÂç¶õËâÎµ¥¬¥¤¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î£´¶Ê¤òÇ®¾§¡£¤µ¤µ¤¤Ï¡Öº£²ó¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª¤Î¤È¤³¤í¤¬¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢à¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¥À¥á¤Ê¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö¥²¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü¡ª¡×¤òËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò¤ä±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö¤é¥¢¥Ë¥½¥óÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¡¢¤µ¤µ¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¤·Þ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ä¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ëà¤µ¤µ¤¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ëá¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ê²óÉü¶ñ¹ç¤Ï¡Ë¤Þ¤À£µ£°¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤Ð£··î£²£°Æü¤Î£¶£µ¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î£±£¶Æü¤Ë¤Ï£¶£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢£²£°Æü¤Ë¤Ï£¶£µ¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò£Ú£å£ð£ð¡¡£È£á£î£å£ä£á¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£