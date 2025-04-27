¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¥¨¡¼¥ë¡¡¡Ö¼ºÇÔ¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤ò¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬27Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¹Ö±éÁ°¤Ë¤ÏÃÏ¸µÃæ³ØÀ¸¤éÌó120¿Í¤ÎÎý½¬¤ò»ë»¡¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ÈÎý½¬¤ò»ß¤á¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤ä¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤·¤¿¡£