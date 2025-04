MISS MERCY

女性6人組ダンスボーカルグループMISS MERCYが27日、12th single『珈琲とバブルガム。」 デジタル配信をスタート。併せてMVも公開された。

【動画】MISS MERCY「珈琲とバブルガム。」MV

「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに活動する女性6人組ダンスボーカルグループMISS MERCY。3月2日から6人体制となった第二章では、メンバーの個性を活かすべく、それぞれにフィーチャーした新曲を3ヶ月連続リリースすることが発表された。アンニュイなボーカル・IONをイメージした第一弾となる今作12th single『珈琲とバブルガム。』が、4月27日よりデジタル配信スタート。

「珈琲」と「バブルガム」はそれぞれ大人と子供を表し、狭間で揺れる心を映している。感情の揺らぎを心地よいスラップベースが響くハウスミュージックの乗せ、流れるようなフォーメーションダンスでクールなメンズ風のコレオにも初挑戦した一曲となっている。

新体制になっての初の配信シングルとなり、現在開催中のフリーライブツアー「7 UP7」でもリリースに先行して『珈琲とバブルガム。』のパフォーマンスが披露されている。

リリースと同時に『珈琲とバブルガム。』のミュージックビデオもMISS MERCY公式YouTubeサイトで配信中。

あの頃を懐しむような心の揺らぎを表した歌詞と、スタイリッシュで心地よい楽曲の世界観を表現した今作。「珈琲」=27歳、「バブルガム」=17歳とし、27歳の視点で17歳の自分たちを懐かしむ様子が描かれている。

喫茶店での等身大の彼女たちと、MISS MERCY初のブラックスーツ姿でのクールなダンスパフォーマンスとのギャップや、27歳を演じるにあたり髪を20cm切りショート姿になったIONの大人っぽい表情も印象的。ラストには、撮影終了後のサービスカットも…。

MISS MERCY第二章への期待が膨らむ作品となっている。

7月27日にはI’M A SHOWでの5th ONEMAN LIVE「Will You Try MISS MERCY?」の開催も決定。■IONコメント大人になると子供の頃に過ごした青春時代を思い出すことは少なくなってしまうと思います。この曲は大人になって日々迫りゆく出来事に飽き飽きしている主人公が青春時代の何気ない日常や当たり前の幸せを思い出しその時に過ごした色んな経験が今の自分に繋がっていると気づかせてくれる曲になっていて、昔の自分も今の自分もどんな自分も大切にして日々を過ごしてほしいというメッセージも込められています。少しでも日常を退屈に感じている方がいたらこの曲を聴いて青春時代を思い出すきっかけになれたら嬉しいです。MVもストーリー性のあるものになっているので歌詞と照らし合わせて観ていただけたら嬉しいです‼【作品情報】12th single『珈琲とバブルガム。』各配信サービスにて配信中!公式サイト:https://missmercy.jp/YouTube:www.youtube.com/@missmercy.official 【ライブ情報】「MISS MERCY 5th ONEMAN LIVE ”Will You Try MISS MERCY?” @I’M A SHOW」日時:2025年7月27日(日)1部14時00分開場 / 14時30分開演2部17時30分開場 / 18時00分開演会場: I’M A SHOWチケット:5,400円(税込)

※ドリンク代別/学生限定割引チケットありチケット購入:ローソンチケットで発売中!

https://l-tike.com/missmercy/