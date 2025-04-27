インテルvsローマ スタメン発表
[4.27 セリエA第34節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 18 マティアス・スーレ
FW 11 アルテム・ドフビク
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 2 デバイン・レンス
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 34 アナス・サラーエディン
DF 66 Buba Sangaré
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 27 リュカ・グルナ・ドゥアト
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
※22:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 18 マティアス・スーレ
FW 11 アルテム・ドフビク
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 2 デバイン・レンス
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 34 アナス・サラーエディン
DF 66 Buba Sangaré
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 27 リュカ・グルナ・ドゥアト
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります