[4.27 プレミアリーグ第34節](バイタリティ スタジアム)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 15 アダム・スミス

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 8 アレックス・スコット

MF 11 ダンゴ・ワッタラ

MF 12 タイラー・アダムス

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 フリオ・ソレール

DF 22 フリアン・アラウホ

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 4 ルイス・クック

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 16 マーカス・タバーニアー

FW 21 ダニエル・ジェビソン

監督

アンドニ・イラオラ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 22 トム・ヒートン

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 35 ジョニー・エバンス

DF 41 ハリー・アマス

DF 55 T. Fredricson

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 56 チド・オビ・マルティン

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります