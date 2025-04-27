ボーンマスvsマンチェスター・U スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第34節](バイタリティ スタジアム)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 8 アレックス・スコット
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 フリオ・ソレール
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 16 マーカス・タバーニアー
FW 21 ダニエル・ジェビソン
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 8 アレックス・スコット
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 フリオ・ソレール
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 16 マーカス・タバーニアー
FW 21 ダニエル・ジェビソン
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります