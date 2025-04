レトロリロンが、メジャー1stシングル「UNITY」を5月7日(水)にユニバーサルミュージック・Polydor Recordsより配信リリースすることが決定した。。4月6日(日)にEX THEATER ROPPONGIで行われたツアーファイナル公演にてメジャーデビューを宣言したが、この度メジャーデビューシングルの楽曲タイトルとリリース日が発表された。

■ツアー・ライブ情報



<RETRORIRON ONE-MAN LOAD TOUR 2025 - SUMMER ->5月30日(金)【静岡】UMBER6月01日(日)【京都】KYOTO MUSE ※追加公演6月07日(土)【兵庫】music zoo KOBE 太陽と虎6月14日(土)【群馬】前橋DYVER6月21日(土)【栃木】HEAVEN'S ROCK 宇都宮 2/3(VJ-4)6月29日(日)【茨城】mito LIGHT HOUSE7月06日(日)【新潟】GOLDEN PIGS BLACK STAGE■EVENT,SPRING&SUMMER Fes4月29日(火)【千葉】<JAPAN JAM 2025> at 千葉市蘇我スポーツ公園5月04日(日)【北京】<STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025> at 北京世园公园飞行营地5月11日(日)【東京】<METROCK 2025> at 海の森公園5月23日(金)【大阪】<SHINSEDAI> at Yogibo META VALLEY6月8日(日)【愛知】<SAKAE SP-RING 2025>6月28日(土)【宮城】<SENDAI MUSIC FUSE 2025 >7月02日(水)【東京】新宿LOFT 2マンシリーズ w / This is LAST7月19日(土)【大阪】<Osaka Gigantic Music Festival 2025> at 万博記念公園7月20日(日)【福岡】<NUNBER SHOT 2025> at みずほPayPayドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜