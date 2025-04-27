´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡¡ÂçÅýÎÎÁª¸õÊä¤ËÍûºßÌÀ»á¤òÁª½Ð
´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï27Æü¡¢6·î3Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ëÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¸øÇ§¸õÊä¤Ë¡¢ÅÞ¤ÎÁ°ÂåÉ½¡¦ÍûºßÌÀ»á¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íû»á¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤âÂçÅýÎÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡× ÍûºßÌÀ Á°ÂåÉ½
¡ÖÉ¬¤º¾¡Íø¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤¯¿·¤·¤¤¹ñ¡¢´õË¾¤È¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿ËÜÅö¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï27Æü¡¢6·î3Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ëÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ò·è¤á¤ëÍ½È÷Áªµó¤ò¹Ô¤¤¡¢Íû»á¤ÏÂ¾¤Î2¿Í¤Î¸õÊä¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤ª¤è¤½90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íû»á¤ÎÂçÅýÎÎÁª½ÐÇÏ¤Ï¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿2022Ç¯¤ÎÁ°²óÂçÅýÎÎÁª¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÍû»á¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¸õÊä¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤â¸õÊä¼Ô¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍû»á¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼éÀªÎÏ¤Ç¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢6·î3ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£