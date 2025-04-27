É×¤ÏÇÐÍ¥°ì²È¤ÎÄ¹ÃË¡Ä27ºÐ¥â¥Ç¥ëà·»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤é¤Ö¡×
ÃÂÀ¸Æü¤Î·»¤ò½ËÊ¡
¡¡É×¤Ï14ºÐÇ¯¾å¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¡Ä¡£1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë27ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿(41)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå(¤Þ¤¢¤é)¡£
¡¡¡ÖHappy 30th birthday!! @claude0417¡¡²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤âÍ§Ã£¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬µï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿ÍÀ¸¹¬¤»¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢17Æü¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿·»¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥â¡¼¥¬¥óÂ¢¿Í(¤¯¤í¤¦¤É)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤È»×¤ï¤ì¤ë2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖHappy birthday¡×¡Ö¤é¤Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ï¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó(µýÇ¯40)¤È¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤ÎÄ¹ÃË¡£Äï¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¤âÇÐÍ¥¡£2021Ç¯10·î¤Ë¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯22Ç¯3·î¤Ë¤ÏÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£