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¡ãVerde/ ONEMAN LIVEàThe Voice IIá¡ä
¡ÚÂè1Éô¡ÛOPEN 15:30/START 16:00
¡ÚÂè2Éô¡ÛOPEN 18:30/START 19:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚVIP(Á°Êý»ØÄêÀÊ)¡Û¡ï11,000- (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
[Special ZINE+After Show Greeting]
¡ÚVIP(¸åÊý³¬ÃÊÀÊ)¡Û¡ï9,900- (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
[Special ZINE+After Show Greeting]
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û¡ï6,600- (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/4/27(Æü) 20:00 ¡Á 2025/5/12(·î) 23:59
¢§ FC¡ÖRoom Evergreen¡×
https://fanicon.net/fancommunities/5434
¡ãVerde/ ONEMAN LIVEàThe Eclipseá¡ä
OPEN 17:00/START 17:30
[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN'ICHI
[Guest guitarist]
Gt.¸×(ALICE NINE.)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈNOW ON SALE
https://l-tike.com/verde/
¡ãÉðÎÜ ¡ß Shou (Verde/) EU TOUR 2025 àyouthpitá¡ä
9/09 Cologne (GERMANY)
9/12 Milan (ITALY)
9/14 Warsaw (POLAND)
9/16 Helsinki(FINLAND)
9/18 Bratislava (SLOVAKIA)
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¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë