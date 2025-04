女王蜂が東京ガーデンシアターでの単独公演を2025年7月23日(水)に開催することを決定した。公演タイトルは、<女王蜂 単独公演「強火」>。TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第1クールのオープニングテーマに起用されている楽曲「強火」を引っ提げての公演となる。また、5月から開催するホールツアーでも好評だった“ジュリ扇付きチケット”がこちらでも販売される。ジュリ扇付きチケットは公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員先行受付、オフィシャルHP先行のみとなる。

ニューシングル「強火」



2025年4月30日(水)発売予約:https://queenbee.lnk.to/Ob2cK5特設サイト:https://www.ziyoou-vachi.com/tsuyobi/◆商品仕様・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)AICL-4743~4744 ¥3,300(税込)※7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様・期間生産限定盤(CD)AICL-4745 1,800(税込)※7inchレコードサイズアニメ絵柄描き下ろし紙ジャケット仕様◆収録曲・初回生産限定盤(DISC-01:CD)01. 強火02. いばらの海03. 強火 (off vocal ver.)04. いばらの海 (off vocal ver.)・初回生産限定盤(Blu-ray)<全国ホールツアー2025「狂詩曲〜ギャル爆誕〜」>[2025.02.24 Live at フェスティバルホール]01. 首のない天使02. 失楽園03. 十04. 聖戦05. 狂詩曲・期間生産限定盤(CD)01. 強火02. いばらの海03. 強火 (anime size edit)04. 強火 (off vocal ver.)◆店舗特典・LIVE会場購入特典:「悪」&「強火」ビジュアル 両面印刷A2ポスター※LIVE会場にて、「悪」もしくは「強火」を購入された方が対象となります。・Amazon.co.jp限定特典:メガジャケ※購入されたタイプのジャケット絵柄のメガジャケとなります・楽天ブックス限定特典:「強火」L版ブロマイド・セブンネット限定特典:「強火」ジャケットデザイン缶バッジ・タワーレコード限定特典:「強火」スマホサイズステッカーA・アニメイト限定特典:「強火」アニメ盤絵柄ましかくブロマイド・応援店限定特典:「強火」スマホサイズステッカーB※LIVE会場購入特典は公演会場にてお渡しさせて頂きます(会場ごとに特典数に限りがございますのでご了承下さい)※「悪」完全生産限定盤の会場取り扱いに関しましてはパッケージの売れ行き次第では、取り扱いが無い可能性もございます。あらかじめご了承下さい※こちらの特典の問い合わせは、Sony Music Shop、女王蜂オフィシャルファンクラブ「CLUB OF qb」へのお問合せはしないで頂きますようお願い致します