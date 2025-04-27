µð¿Í¤¬ºå¿À¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡Ä¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¹¥Åê¤Ç£Ä£å£Î£Á¤¬Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡
¡¡µð¿Í£²¡½£±ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£·Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬ºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£
¡¡»°²ó¡¢µÈÀî¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¶å²ó¤ËÂåÂÇ´ßÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ÂçÀª¤¬£²¾¡ÌÜ¡£ºå¿À¤Ï£´°ÂÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡£
¡þ
¡¡£Ä£å£Î£Á£²¡½£±¹Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£·Æü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬º£µ¨½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¡£»Í²ó¡¢º´Ìî¤Î£²ÅÀÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££¸²ó£±¼ºÅÀ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡£¹Åç¤ÏÂÇÀþ¤¬»¶È¯£²°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£¶¡½£²ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£·Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡£»Í²ó¤ËÌÐÌÚ¤Î£³¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¸Þ²ó¤Ë¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢ÀÖ±©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤Î¾®Àî¤¬£²¾¡ÌÜ¡£ÃæÆü¤Ï¥á¥Ò¥¢¤¬Ç´¤ì¤º¡£