¡Ö·Ê¿§¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Êæ¹âÏ¢Êö¤ÎÄº¤¯¤Ã¤¤ê¤È¡¡´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè½Ë¤¦¾å¹âÃÏ³«»³º×¡¡¼Â¹Ô°Ñ¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤Ê¾å¹âÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¾¾ËÜ»Ô¤Î¾å¹âÃÏ¤Ç27Æü¡¢´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦³«»³º×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹Êæ¹âÏ¢Êö¤ÎÄº¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢É¸¹â1500¥áー¥È¥ë¤Î²ÏÆ¸¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾å¹âÃÏ³«»³º×¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬»²²Ã¤·¡¢´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¤«¤é
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ç¤¹¡×
Ê¼¸Ë¤«¤é
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ·Ê¿§¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¾å¹âÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÌó150Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¾å¹âÃÏ³«»³º×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤¬¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¾å¹âÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£