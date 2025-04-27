MIYAVI¤µ¤ó¡¢ËÌµþ¤Ç²ñ¸«¡¡¸ø±é¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö·ë¤Ó¤Ä¤¼Â´¶¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢26Æü¤ËÆ±»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤äÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡ÖÄ©Àï¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MIYAVI¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤Î¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÁª¶Ê¤ä²»¶Á¤Ê¤É¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä´ÑµÒ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£