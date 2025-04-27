¡ÖÍè¤¿¤Î?!¡×àÃ¦Áö¥¢¥¤¥É¥ëá¥¢¥¦¥§¡¼±óÀ¬¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÎ¨¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¿ÆÍ§¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¥¢¥¤¥É¥ëÃç´Ö¤ÈÁø¶ø¡Ö¶öÁ³²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Í¡×
¡¡Ç®¶¸Åª¤ÊJ¥ê¡¼¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë±óÀ¬¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤ËÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤ÎÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ£»ÞMYFC¡½¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î´ÑÀï¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö #¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Î¶áÆ£º»±Í»Ò(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÅÙ¡¹¥Û¡¼¥à·§ËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë´ØÅì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤«¤éàÃ¦Áö¥¢¥¤¥É¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¶áÆ£¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡Öfishbowl¡×¤Îº´º´ÌÚ°ì¿´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶öÁ³²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Í¡×¡ÖÆ£»ÞÍè¤¿¤Î?!¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¡ÖÃ¦Áö¤·¤Æ±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï·§ËÜ¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÎ¨¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖDAZN1È¯ÌÜ±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¢ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£