12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¡¡¤â¤¬¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤¿´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÃû¤·
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡ß¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡Å¨ÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±äÄ¹11²ó¡£8ÈÖ¼ê¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢º£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£2»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3¡¦4·îÅÙ¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬³ÎÄê¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½¡»³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È3°ÂÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼þÅìÍ¤µþ¤Èº£µÜ·òÂÀ¤ò·ç¤¤¤¿ÂÇÀþ¤¬ÄãÄ´¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤Ï¸«¤¨¤¿¡£4ÈÖ¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à4½ÐÎÝ¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¡£¤µ¤é¤ËÌøÄ®Ã£¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ëº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢9²óÌµ»à¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Øµ¯»à²óÀ¸¤Î2¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¡Ö²¿¤È¤«½ÐÎÝ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ï23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢4»î¹ç¤Ç14ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¡£¼ç¼´¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤â¡Öº£¤ÎÂÇÀþ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏµÞ¤®Â¤ÇÊ¡²¬¤ËÌá¤Ã¤¿¡£29Æü¤«¤é¤Ï¸½»þÅÀ¤Çº£µ¨Í£°ì¤Î9Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼þÅì¤âº£µÜ¤â¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤«¤éÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à9Ï¢Àï¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë