¡ÖËå¤è¡×¤ª¾îÍÍ¤«¤é31Ç¯¡Ä55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥àÍÅ±ðá¤Ê»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡ÖÇ¯ÎðÄ´¤Ù¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¡¹¤Ë¸«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç±ìÁð¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡1994Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖËå¤è¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇËÅ·¹Ó¤Ê»ñ»º²È¤Î¤ª¾îÍÍ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬55ºÐ¤Ë¡½¡£¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÄáÅÄ¿¿Í³¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢25Æü¤Î55ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¼2¿Í¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯ÌÚ¸Í¹¾¿È»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¼ê¤Ë¡¢¸÷Âô¤¢¤ë¹õ¿§°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÄáÅÄ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡ÖåºÎï¤ÇÇ¯ÎðÄ´¤Ù¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¡¹¤Ë¸«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿·¿Í¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¡¢¸½ºß¤â¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¡ØËå¤è¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢ÏÂµ×°æ ±Ç¸«¤µ¤ó¤ÈÄáÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄáÅÄ¤Ï¡ÖËå¤è¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó(ÏÂµ×°æ±Ç¸«)¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¹âÌÚ²í»Ë(ÅâÂô¼÷ÌÀ)¤ÎËå¡¦Æ·¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
ËÜÆü4·î25Æü¤Ï
·ë¾ë°°¤Î¸µºÊ¡¦ÌÚ¸Í¹¾¿È»Ò¤ò±é¤¸¤ë#ÄáÅÄ¿¿Í³ ¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹
¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¹¾¿È»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂè2ÏÃ¤Ï
Íè½µ·îÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯
¤¼¤Ò¤³¤Î½µËö¤ËÂè1ÏÃ¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¤òhttps://t.co/82hac4Xqvv¡Ä pic.twitter.com/8EQl3SeiFb