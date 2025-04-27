¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË(75)¤òÂáÊá¡¡Æ»Ï©ÏÆ¤ÇÁðÈ´¤ºî¶ÈÃæ¤Î½÷À(60)¤¬½Å½ý¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»Ô
Ê¡»³»Ô¤Ç¡¢½÷À(60)¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ë½»¤àÃË(75)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡»³»Ô°²ÅÄÄ®¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË(75)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï26Æü¸á¸å4»þ20Ê¬º¢¡¢Ê¡»³»Ô°²ÅÄÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÇÁðÈ´¤¤Îºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À(60)¤ÈÀÜ¿¨¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¹üÈ×¤äÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÃË¤òÆÃÄê¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ´¤¯¤Î»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯4·î27ÆüÊüÁ÷¡Û