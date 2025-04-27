¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®Àî¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×°ÊÍè¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¡6²ó1¼ºÅÀ¡Öµå¾ì¤â¹¤¤¡£ÂçÃÀ¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤¬6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï2»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£Â³¤¯¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÀèÀ©¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2²ó°Ê¹ß¤Ï¡Öµå¾ì¤â¹¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡×¡£²Ì´º¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÌ£Êý¤ÎµÕÅ¾¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç92µå¤Ç´°Éõ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê100µåÌ¤Ëþ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¡£¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£