¡ÖÊ¡²¬¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×K-1¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë½¢Ç¤¡¢31ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¤¡×
¡ÖÇîÂ¿¤ÎÌµÅ¨¥Ü¥Ç¥£¡×ÀÄ¤¬âÁ¤·¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÑÛºé»Ò(¤ê¤µ¤³¡¢26)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£K-1¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬K-1¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö ¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ °ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¤¬âÁ¤·¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£5·î31Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Á¥§¥¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ëÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î31Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÑÛºé»Ò¤Ï2021Ç¯11·î¤Ë1stDVD¡Ö¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î²Æ¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÇîÂ¿¤ÎÌµÅ¨¥Ü¥Ç¥£¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£