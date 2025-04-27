¡Ú³ÚÅ·¡Û±äÄ¹£±£±²ó¤ËÅÏÊÕ²Â¤¬¼ì·®ÂÇ¡¡º£µ¨½é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇµåÃÄÄÌ»»£±£³£°£°¾¡Ã£À®
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£³£ø¡¼£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á±äÄ¹£±£±²ó¡á¡Ê£²£·Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡±äÄ¹£±£±²óÌµ»àËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤Ë½Ð¤¿ÅÏÊÕ²ÂÌÀ¤¬º¸ÍãÀþ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëº£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤ÀÅÏÊÕ²Â¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤¬½ÓÂ¤ÎÃæÅçÂçÊå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÊÃæÅç¤Ï¡ËÂ¤¬£Ó¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ì¤ÐÅ·Á³¼Ç¤Ç¤¹¤·¡¢³°Ìî¤âÉ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ãù¶â¤¬£²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡×¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤ÇµåÃÄÄÌ»»£±£³£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£