¸µ°Ý¿·¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬´ÅÍøÌÀ»á¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡ÈÊÑÀá¡É¡¡À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Îä¾Ð¤¹¤ë¡È¹õÈ±À¶Á¿¡É¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊÑ²½
¡¡4·î25Æü¡¢¶âÂô·ë°á»á¤¬¿ÀÆàÀî20¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¾®Áªµó¶è¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¸øÇ§¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶âÂô»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤È2023Ç¯¤ËÅìµþ15¶è¤«¤éÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢Á°²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏÆ±ÅÞ¤«¤éÎ¥ÅÞ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶âÂô»á¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁªµó¶è¤Î¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¤Î½Ð¿È¡£Ãæ¹â¹»¤â¤ä¤Ï¤êÁªµó¶èÆâ¤ÎÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£2023Ç¯¤ÎÊä·çÁªµó¸å¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞÆþ¤ê¤Î±½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Åìµþ15¶è¤ÏÂç¶õ¹¬À±¤µ¤ó¤¬¸øÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÂô»á¤ÏÅö»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÅÔÏ¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿ÀÆàÀî20¶è¤Ï¡¢Á°²óÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿´ÅÍøÌÀ»á¤ÎÃÏÈ×¡£°ÊÁ°¤«¤é´ÅÍø»á¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÅÍø»á¤«¤é¤Î¸å·Ñ»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¶âÂô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸øÇ§¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¯ºö¤È¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÈÊÑÀá¡É¤ÈÂª¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£X¾å¤Ë¤Ï
¡Ô¶âÂô·ë°á¤Ï²¿½è¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¦»ö¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¿®Ç°¤â¤Ê¤¤ÅÛ¡¢Íî¤È¤»¡ª¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤ÇÁ°¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸øÇ§·èÄê¤ÎÆ±Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿HP¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶âÂô¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÃÒÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¤Î¥ê¥±¥¸¥ç¤ÎÈþ¿Í¸õÊä¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃãÈ±µ¤Ì£¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£É¬¤º¡¢È±¤ÏÁ°Êý¤Ë¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤´ËÜ¿Í¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÈ±¤ò¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤ÆÃÄ»Ò¤Ë¤·¤¿¥·¥Ë¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ±·¿¡£²ñ¸«¤Ç¤âÆ±¤¸È±·¿¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊÑ²½¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ê¤Ë¤æ¤¨¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î³Î¼Â¤ÊÍýÍ³¤ÏÈ½¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÅìµþ8¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤ÎÌç¤Ò¤í¤³»á¤â¡¢HP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤ÎÌç»á¤Î²áµî¤ÎSNSÅù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´±Î½»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¦¥¨¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¡£¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¿Í¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ëÅÞ¸øÇ§¤Î¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¡¢»÷¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÌµÆñ¤ÊÈ±·¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹õÈ±¤ò¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤ë¤È¡¢À¶Á¿¤ÇÀ¶·é¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î½÷À¤Ë¤âÂ¿¤¤È±·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Î¿´ÍýÅªÈ¿È¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¥³¥¢ÉôÊ¬¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£