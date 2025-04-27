■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』



2025年4月9日(水)発売販売リンク：https://ado.lnk.to/best_adobumPR【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1247 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)・2CD・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1248 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)・2CD・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】TYCT-69342 8,800円(税込)・2CD・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】TYCT-69343 8,800円(税込)・2CD・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】TYCT-69344 4,950円(税込)・2CD・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)【通常盤 初回プレス(2CD)】TYCT-69345/6 3,850円(税込)・2CD●全形態共通 封入特典◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)※カードの絵柄は全形態共通※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ▼CD収録予定楽曲※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通●Disc1うっせぇわ (詞曲・編曲：syudou)阿修羅ちゃん (詞曲・編曲：Neru)夜のピエロ (詞曲・編曲：biz)クラクラ (作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)ショコラカタブラ (作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)unravel (作詞・作曲：TK)私は最強 (楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)ウタカタララバイ (楽曲提供：FAKE TYPE.)マザーランド (詞曲・編曲：煮ル果実)向日葵 (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)新時代 (楽曲提供：中田ヤスタカ)ギラギラ (詞曲・編曲：てにをは)ルル (詞曲・編曲：MARETU)Episode X (作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)FREEDOM (詞曲・編曲：jon-YAKITORY)ロックスター (作詞作曲：jon-YAKITORY)唱 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))いばら (詞曲・編曲：Vaundy)Value (詞曲・編曲：ポリスピカデリー)心という名の不可解 (作詞作編曲：まふまふ)●Disc2初夏 (作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)Hello Signals (詞曲・編曲：伊根)逆光 (楽曲提供：Vaundy)リベリオン (詞曲・編曲：Chinozo)MIRROR (詞曲・編曲：なとり)アタシは問題作 (詞曲・編曲：ピノキオピー)行方知れず (作詞作編曲：椎名林檎)愛して愛して愛して (詞曲・編曲：きくお)Tot Musica (楽曲提供：澤野弘之)DIGNITY (作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)会いたくて (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)エルフ (詞曲・編曲：てにをは)永遠のあくる日 (詞曲・編曲：てにをは)レディメイド (詞曲・編曲：すりぃ)ラッキー・ブルート (詞曲・編曲：柊キライ)過学習 (詞曲・編曲：伊根)オールナイトレディオ (詞曲・編曲：Mitchie M)わたしに花束 (作詞：shito, gom / 作曲：shito / 編曲：HoneyWorks)踊 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)桜日和とタイムマシン (作詞作編曲：まふまふ)▼Blu-ray / DVD収録内容※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通