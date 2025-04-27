Adoが、11月に東京・大阪でのドーム公演を開催することが明らかになった。

自身2度目となるワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞を4月26日さいたまスーパーアリーナ公演よりスタートさせたAdo。今回のワールドツアーは世界33都市、50万人超えの動員を予定しており、日本人アーティストが実施したワールドツアーの中では過去最大級の規模となる。チケットは現在16都市(さいたま/台北/ソウル/香港/シンガポール/ベルリン/アムステルダム/パリ/ミラン/サンジョセ/ロサンゼルス/トロント/ニューアーク/メキシコシティ/サンティアゴ/ホノルル)でソールドアウトしている。

11月の東阪ドーム公演に関しての詳細は日程のみの発表となった。11月11日(火)、12日(水) には東京・東京ドーム公演、11月22日(土)、23日(土)には大阪・京セラドーム大阪が行われる。その他詳細は後日発表。


■Ado ドーム公演情報

【日程/会場】
2025年11月11日(火) 東京・東京ドーム
2025年11月12日(水) 東京・東京ドーム
2025年11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪
2025年11月23日(土) 大阪・京セラドーム大阪

■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞

April 26　Saitama　Saitama Super Arena (Stadium Mode)
April 27　Saitama　Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04　Bangkok　IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08　Manila　Mall of Asia
May 11　Taipei　Linkou Arena
May 15　Seoul　KINTEX Hall 9
May 18　Hong Kong　AsiaWorld-Arena
May 21　Singapore　Singapore Indoor Stadium
May 25　Sydney　Qudos Bank Arena
May 27　Melbourne　Rod Laver Arena
June 10　Antwerp　Sportpaleis
June 14　Copenhagen　Royal Arena
June 17　Berlin　Uber Arena
June 19　London　The O2
June 21　Amsterdam　Ziggo Dome
June 25　Paris　Accor Arena
June 29　Barcelona　Palau Sant Jordi
July 02　Milan　Unipol Forum
July 10　Seattle, WA　Tacoma Dome
July 13　San Jose, CA　SAP Center
July 16　Los Angeles, CA　Crypto.com Arena
July 19　Phoenix, AZ　Footprint Center
July 22　Fort Worth, TX　Dickies Arena
July 24　Duluth, GA　Gas South Arena
July 26　Orlando, FL　Kia Center
July 29　Baltimore, MD　CFG Bank Arena
July 31　Chicago, IL　United Center
Aug 03　Toronto, ON　Scotiabank Arena
Aug 05　Newark, NJ　Prudential Center
Aug 08　Mexico City　Arena Ciudad de Mexico
Aug 13　São Paulo　Espaco Unimed
Aug 15　Buenos Aires　Movistar Arena
Aug 18　Santiago　Movistar Arena
Aug 24　Honolulu, HI　Blaisdell Arena


■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』

2025年4月9日(水)発売
販売リンク：https://ado.lnk.to/best_adobumPR

【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1247　14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1248　14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】
TYCT-69342　8,800円(税込)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】
TYCT-69343　8,800円(税込)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】
TYCT-69344　4,950円(税込)
・2CD
・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)

【通常盤 初回プレス(2CD)】
TYCT-69345/6　3,850円(税込)
・2CD

●全形態共通 封入特典
◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)
※カードの絵柄は全形態共通
※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。
◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ

▼CD収録予定楽曲
※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通
●Disc1
うっせぇわ (詞曲・編曲：syudou)
阿修羅ちゃん (詞曲・編曲：Neru)
夜のピエロ (詞曲・編曲：biz)
クラクラ (作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)
ショコラカタブラ (作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)
unravel (作詞・作曲：TK)
私は最強 (楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)
ウタカタララバイ (楽曲提供：FAKE TYPE.)
マザーランド (詞曲・編曲：煮ル果実)
向日葵 (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)
新時代 (楽曲提供：中田ヤスタカ)
ギラギラ (詞曲・編曲：てにをは)
ルル (詞曲・編曲：MARETU)
Episode X (作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)
FREEDOM (詞曲・編曲：jon-YAKITORY)
ロックスター (作詞作曲：jon-YAKITORY)
唱 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))
いばら (詞曲・編曲：Vaundy)
Value (詞曲・編曲：ポリスピカデリー)
心という名の不可解 (作詞作編曲：まふまふ)
●Disc2
初夏 (作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)
Hello Signals (詞曲・編曲：伊根)
逆光 (楽曲提供：Vaundy)
リベリオン (詞曲・編曲：Chinozo)
MIRROR (詞曲・編曲：なとり)
アタシは問題作 (詞曲・編曲：ピノキオピー)
行方知れず (作詞作編曲：椎名林檎)
愛して愛して愛して (詞曲・編曲：きくお)
Tot Musica (楽曲提供：澤野弘之)
DIGNITY (作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)
会いたくて (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)
エルフ (詞曲・編曲：てにをは)
永遠のあくる日 (詞曲・編曲：てにをは)
レディメイド (詞曲・編曲：すりぃ)
ラッキー・ブルート (詞曲・編曲：柊キライ)
過学習 (詞曲・編曲：伊根)
オールナイトレディオ (詞曲・編曲：Mitchie M)
わたしに花束 (作詞：shito, gom　/ 作曲：shito / 編曲：HoneyWorks)
踊 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)
桜日和とタイムマシン (作詞作編曲：まふまふ)

▼Blu-ray / DVD収録内容
※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通

関連リンク

◆『Adoのベストアドバム』特設サイト
◆＜WORLD TOUR 2025 “Hibana”＞特設サイト
◆Ado レーベルサイト
◆Ado オフィシャルTwitter
◆Ado オフィシャルTikTok
◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Ado オフィシャルShop