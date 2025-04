様子を約60分に凝縮！feslatimba24「ダイジェスト映像」

2024年10月に渋谷ストリームにて開催された「feslatimba’24」の模様を、約60分に凝縮したダイジェスト映像の有料配信を2025年5月上旬に開始します。

feslatimba’24「ダイジェスト映像」

配信開始日:2025年5月予定

配信形式 :オンデマンド配信(約60分)

視聴方法 :動画配信プラットフォームにて販売・配信予定

料金 :2,000円(税込)動画配信プラットフォームにて販売・配信予定

詳細・視聴方法については公式サイトまたはSNSを確認してください。

2024年10月に渋谷ストリームにて開催された「feslatimba’24」(正式名称:Japan Latin Music Festival “timba” 2024)の模様を、約60分に凝縮したダイジェスト映像の有料配信を2025年5月上旬に開始。

また、次回、第3回目の開催に向けて準備を開始しました。

「feslatimba」は、ラテン音楽およびラテンカルチャーの魅力を日本国内に広めることを目的に、2022年に初開催された都市型フェスティバルです。

渋谷駅直結というアクセス抜群のロケーションにて開催され、これまでに総勢10組以上のバンド、100名を超えるミュージシャン、DJ、ダンサーが出演。

来場者は音楽とともに本格的なラテンフードも楽しむことができ、日本最大規模のラテン音楽フェスティバルとして、多くの注目を集めてきました。

2024年の開催では、渋谷ストリーム4〜6階のストリームホール3フロアに加え、クラウドファンディングの支援により1階広場までエリアを拡大。

さらに多くの来場者がラテンの熱気を体感しました。

今回配信される映像では、当日のライブパフォーマンスやダンス、会場の熱気を余すことなく収録。

現地で体験された方にも、参加できなかった方にも楽しめる内容です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様子を約60分に凝縮!feslatimba釻24「ダイジェスト映像」 appeared first on Dtimes.