Áí³Û¡û¡ûËü!? 1¥«·î¤Î¿©»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿©Èñ¤òÁ´¸ø³«¡ª¡Ê2·î¡¦¥Þ¥Ã¥­¡¼ËÒ¸µ¡Ë

グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの2月の「食スケジュール」を大公開!

2/10 夜「てら屋」(東京・祖師ヶ谷大蔵)

ベテランのイタリア料理シェフが始めた居酒屋風イタリア料理店。何を食べてもうなる!

てら屋

2/10 夜「大衆鉄板酒場 ミナテラス」(東京・経堂)

<店舗情報>◆てら屋住所 : 東京都世田谷区祖師谷4-1-21 Esperanza 1FTEL : 03-6411-2027

鉄板焼きのお好み焼き。

大衆鉄板酒場 ミナテラス

2/12 夜「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆大衆鉄板酒場 ミナテラス住所 : 東京都世田谷区経堂1-12-5 吉良代一元ビル 2FTEL : 03-6754-0370

2月で閉店。伝説の店となってしまった。

コート ドール

2/13 昼「バルバッコア 虎ノ門ヒルズ店」(東京・虎ノ門ヒルズ)

ブラジル焼肉のシュラスコのお店。サラダバーが充実している。

バルバッコア 虎ノ門ヒルズ店 写真:お店から

2/13 夜「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆バルバッコア 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3FTEL : 050-1807-6950

再訪。

コート ドール

2/14 昼「神田まつや 本店」(東京・淡路町)

老舗そば屋で昼酒。

神田まつや 本店

2/15 昼「高野山 café雫」(和歌山)

<店舗情報>◆神田まつや 本店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13TEL : 03-3251-1556

カレーカフェ。

高野山 café雫 写真:お店から

月後半も食巡りが止まらない!

2/18 夜「鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ」(大阪)

<店舗情報>◆高野山 café雫住所 : 和歌山県伊都郡高野町高野山360TEL : 0736-26-8571

ヤニック・アレノシェフプロデュースによる寿司店。新たな寿司の可能性を感じる、素晴らしき料理。

鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ

2/19 朝「ジャルダン」(大阪)

<店舗情報>◆鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ住所 : 大阪府大阪市北区堂島2-4-32TEL : 050-5595-7049

フォーシーズンズホテルで朝食。

ジャルダン

2/20 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆ジャルダン住所 : 大阪府大阪市北区堂島2-4-32 フォーシーズンズホテル 1FTEL : 050-5594-2475

定例の食事会で訪問。

DepTH brianza

2/21 夜「ズッペリア オステリア ピティリアーノ」(東京・祖師ヶ谷大蔵)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

「フィオッキ」の2階にある、ズッパ(スープ)を中心とした姉妹店。豆料理が頭一つ抜けている。

ズッペリア オステリア ピティリアーノ

2/22 昼「懐石 辻留」(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆ズッペリア オステリア ピティリアーノ住所 : 東京都世田谷区祖師谷3-4-9 2FTEL : 050-5456-1869

日本を代表する茶懐石の店。

懐石 辻留

2/22 夜「ボッテゴン」(愛知)

<店舗情報>◆懐石 辻留住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第2ビル B1FTEL : 03-3403-3984

「サカエヤ」の肉と「サスエ前田魚店」の魚を駆使したイタリア料理。

ボッテゴン

2/23 夜「極彩 椿」(東京・高円寺)

<店舗情報>◆ボッテゴン住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-21-3 司ビル 1FTEL : 050-5593-7568

ワンオペ中華。定番からオリジナリティあふれる料理まで多彩。移転に伴い2月末で閉店。

極彩 椿

2/25 昼「松屋」(東京・東中野)

<店舗情報>◆極彩 椿住所 : 東京都中野区大和町1-65-2

町そば屋。ラーメンがうまい。

松屋

2/25 夜「BISTROT L’adret」(東京・千歳船橋)

<店舗情報>◆松屋住所 : 東京都中野区上高田1-34-1TEL : 03-3371-8820

フレンチ。若きシェフによる誠実に富む料理に惚れた。

BISTROT L’adret

2/26 夜「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆ビストロラドレ住所 : 東京都世田谷区桜丘2-26-14 松野店舗 2FTEL : 050-5593-6166

再訪。

コート ドール

2/27 昼「クリスプ・サラダワークス 虎ノ門ヒルズ」(東京・虎ノ門ヒルズ)

カスタムサラダ専門店。

クリスプ・サラダワークス 虎ノ門ヒルズ 出典:mostovoiさん

2/27 夜「炭火焼肉ホルモンさわいし」(神奈川)

<店舗情報>◆クリスプ・サラダワークス 虎ノ門ヒルズ住所 : 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 2FTEL : 03-6457-9489

今話題の焼肉店。

炭火焼肉ホルモンさわいし

2/28 夜「ON the TABLE CHINESE」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆炭火焼肉ホルモンさわいし住所 : 神奈川県川崎市中原区新城1-10-14TEL : 不明の為情報お待ちしております

「脇屋」出身。その確かな腕で、さまざまな料理を展開する。

ON the TABLE CHINESE

マッキー牧元さんの2025年2月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆ON the TABLE CHINESE住所 : 東京都渋谷区渋谷3-2-6 帝都青山ビル 1FTEL : 03-5962-7886

食費はなんと「304,925円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

