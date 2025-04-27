¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¢¤¶¤È¡×À®¿Í¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ¡¿¿¤ÃÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¡¿¡¤¤¤Æ¡×
¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡Ä18ºÐÈù¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡18ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬É¡¤ÎÆ¬¤ò¿¿¤ÃÇò¤Ë¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤ÊÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö18ºÐ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È¸µµ¤¤ò ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈX¤Ç24Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HKT48¤Î¹¾¸ý¿´¡¹²Ú(¤¨¤°¤Á¡¦¤³¤³¤Ï)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£¥Þ¥«¥í¥ó¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¡¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÉÕ¤±Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶áÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤è¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¢¤¶¤È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¡¿¡¤¤¤Æ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹¾¸ý¥×¥í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£