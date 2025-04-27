¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè44²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï27Æü¡¢4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡ºÇ½ªÍ½Áª9R¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê51¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï5Ãå¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö¥À¡¼¥á¤À¡¢¤³¤ê¤ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤­¤Ê¤¬¤é¿¹¤Ï°ú¤­ÍÈ¤²¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Á´¤¯ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¤À¤«¤é¡Ë½øÈ×¤ÎÅ¸³«¤¬°­¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­¡¢²ÝÂê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö»îÁö¤â½Ð¤Ê¤¤¡Êº£²ó¤Ï3.31¡Ë¤·¡¢Æ°¤­¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡×¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼¡Âè¤Ç¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¾å¸þ¤­¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥È¥ó¥Í¥ë¤òÃ¦½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£