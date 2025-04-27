¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2025Ç¯4·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×
¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥¤¥¹¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö²ÆìÌÀ¼£¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥¤¥¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡©¤É¤¦¤ä¤é²Æì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¡¢º£¤â²Æì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖCM¤È¤«½Ð¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ê¤ª´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£