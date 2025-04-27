¹ÔÎó¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡×·ã°Â¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤¬10¸Ä¤Ç200±ß¡ª¡ÈÍñ¤«¤±ÊüÂê¡É¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤´¤á¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡ÚN¥¹¥¿¡¦¤½¤ì¥¹¥¿¡Û
¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤¬10¸Ä200±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡×¡£³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡É¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤é¹ÔÎó¤â
°ì¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö320¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍñ¡£3·î¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï293±ß¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤³¤À¤ï¤êÍñ¤òµá¤á¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡È¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡É¡£
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì³Ñ¡£Á´Ä¹2¥¥í¤Î´Ö¤Ë7¤«½ê¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢6¤«½ê¤ÇÍñ¤ÎÄ¾Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¸®¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
N¥¹¥¿¡Ö¤â¤¦¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤·¤Æ79Ç¯¤Î¡ÖÇÀ¾ì¤Î²È¡×¤Ç¤¹¡£
N¥¹¥¿¡ÖÌÜÅö¤Æ¤Ï¡©¡×
µÒ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¤µ¤¤¤ä¤Ä¡£¸ÂÄê¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
³«Å¹¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó²æÀè¤Ë¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþ¸ý¶á¤¯¤ÎÍñ¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤¬10¸ÄÆþ¤ê¤ÇÇË³Ê¤Î195±ß¤«¤éÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÍñ¡¢¼ã¤¤·Ü¤¬»º¤ó¤À¾®¤µ¤¤SS¥µ¥¤¥º¤ÎÍñ¡£¸ÂÄêÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï27¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç¡Ä
N¥¹¥¿¡ÖºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
µÒ¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎÍñ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÒ¡Ö²«¿È¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Çò¿È¤¦¤Þ¤¤¡×
¿Íµ¤¤Ï¤³¤ÎL¥µ¥¤¥º¤Î·Ã¼÷Íñ¡£¥¨¥µ¤Ëµû²ðÎà¤ä³¤Áô¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê²«¿È¤Ë¡£°ìÈÌÅª¤ÊÍñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¿§¤âÇ»¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
µÒ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍñ¾Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íñ¾Æ¤¤Ë¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¤¢¤ì¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ì¤Æ´¬¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊì¤¬»ä¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¹¤Ë¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
4À¤ÂåÂ³¤¯¼«Ëý¤ÎÍñÎÁÍý¤¬¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡£²£ÉÍ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Íñ¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡ª
¤³¤ÎÍñ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¸µÁÄ¡ªNAMA¥×¥ê¥ó¡£¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥à¡¼¥¹¤Ë·Ã¼÷Íñ¤Î²«¿È¤À¤±¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤È²«¿È¤Î¥³¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡Ä
Ï»Àî¸÷¥·¥§¥Õ
¡ÖÍñ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È±öÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤¬¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÍñ¾Æ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×Ä¾Çä½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÃËÀ
ºÆ¤ÓÄ¾Çä½ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢Íñ¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë20Âå¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¡Ä
ÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖºÇ¶áÍñ¾Æ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¤ª»Å»ö¤Ï´Ç¸î»Õ¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ¼¿©ÍÑ¤ËÍñ¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢Íñ¾Æ¤¤ò¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤Ëºî¤ë¤³¤È¡£
ÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÃº»À¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·¡¢Ãº»À¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãº»À¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿Íñ¾Æ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡
ÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¥×¥ê¤Ã¥×¥ê¤ÎÇò¿È¡¡·Ü¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¥¨¥µ¤òÇÛ¹ç
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤¬Ëþ¼Ö¤ÎÄ¾Çä½ê¤ò¼èºà¡£¡Ö¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¡×¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥¨¥Ã¥°¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
µÒ
¡Ö¤¦¤ÞÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¿¤Þ¤´¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤³¤Î¡ÖÄ¥¤ê¡×¡£¥×¥ê¤Ã¥×¥ê¤ÎÇò¿È¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È2ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤êÍñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê·Ü¡×¡£¼Â¤ÏÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥³¥ó¤ä¥è¥â¥®¡¢¤µ¤é¤Ë´ÁÊý¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥¨¥µ¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¡£¥«¥´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌó70¸Ä¤ÎÍñ¤¬¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÒ
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤ÁÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢5¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡
ÍâÆü¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢Íñ8¸Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£10Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¡¡¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ¾Çä½ê¤ÎÌ¾Êª¤¬¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë²«¿È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ141±ß¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢10Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ
¡Ö¡ÊÇã¤¨¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯¤ÊÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ä
µÒ
¡Ö¤³¤³¤ÎÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡£¤â¤¦»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×
Íñ¤ÎÌ£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´®Ç½¤Ç¤¤ëÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡Ê517±ß¡Ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¢Íñ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µÒ
¡ÖÍñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢Íñ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¡£Ãæ¤Ë¤Ï10¸Ä¿©¤Ù¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¢£50Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ¤â¡Ä
¤¿¤Þ¤´³¹Æ»¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¾Çä½ê¡ÖÀÎ¤ÎÌ£¤¿¤Þ¤´ÇÀ¾ì¡×¡£À¸½¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¥³¥¯¤ò¤À¤·¤¿Íñ¤ÏÎÁÍý¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£Çä¤êÊý¤¬¡¢Â¾¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏL¤Ë¤·¤È¤³¤¦¡×
7¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÍñ¤¬¡¢¤³¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ª¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï»þ¤Î±¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÍñ¡¢Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²«¿È¤¬2¤Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÆó²«Íñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÐ»Ò¤ÎÍñ¡£¤É¤ì¤À¤±ÁÐ»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï±¿¼¡Âè¡£¡Ö¤½¤ì¥¹¥¿ÈÉ¡×¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢6¸ÄÃæ5¸Ä¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÍñ¤Ç¤·¤¿¡£
´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢50Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¡£
¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤«¤é¡£¤³¤³¤Î¿©¤Ù¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¤è¡£¤Û¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¤³¤³¤ÎÍñ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ÆÈ¾À¤µª¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÎÁÍý¤¬¡£
¾ïÏ¢µÒ
¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏºÊ¤¬¤Ä¤¯¤ëÍñ¾Æ¤¡£Á´Á³°ã¤¦¡£ÏÓ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Íñ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡×
ºÊ¤¬ºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖÍñ¾Æ¤¡×¡£Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æ°²è¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¤ËÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æù¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç»¤¤Ì£¤Î¤¿¤Þ¤´¤À¤«¤é¤³¤½¤Î°ìÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¾å¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤¿¤á¡Ö1Æü5¸Ä¤¯¤é¤¤¡×
¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¡£°ì¿Í¤Ç60¸Ä¤â¹ØÆþ¡£¤½¤ÎÍñ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃËÀ
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤ËÍñÎÁÍý¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡£1Æü5¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
Îã¤¨¤ÐÃë¤ÏÈ¾½ÏÍñ¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ç3¸ÄÊ¬¡£Ìë¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ç2¸Ä¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÃë¤ËÍñ¾Æ¤ÊÛÅö¤Ç5¸ÄÊ¬¡£Íñ¤À¤é¤±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
N¥¹¥¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«²¿¤«¡©¡×
ÃËÀ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¿¤À¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡×
¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Þ¥ó¡×¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¥°¥ë¥á¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ì¤Þ¤¹¡£
Íñ¤ò»º¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ·Ü¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»Ï¤á¤¿¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤¤·ÜÆù¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÍñ¤¬°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿Æ»ÒÐ§¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â
º£²ó¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÍñ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡£
µÒ¡Ö15¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÀÍÍ¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡×
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤Î»û±¡¡£Ç¯¤Ë°ì²ó¡¢Íñ¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÒ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬¹¬¤»¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤«¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Çã¤Ã¤¿Íñ¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤â³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤Ï¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×¤Ç¤·¤¿¡£