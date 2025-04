Adoが、ドーム公演を11月に東京と大阪にて開催する。

今回発表されたドーム公演は、東京と大阪で2公演ずつ開催。11月11日、12日に東京ドーム、11月22日、23日に京セラドーム大阪にて行われる。そのほかの詳細は後日発表予定とのことだ。

なおAdoは、2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』が4月26日開催のさいたまスーパーアリーナ公演よりスタート。昨年開催し、全公演完売となった初の世界ツアー『Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”』を超える世界33都市、50万人超えの動員予定しており、日本人アーティストが実施したワールドツアーの中では過去最大級の規模となる。チケットは現在16都市でソールドアウトしている。

