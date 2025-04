◆Ado、ドーム公演開催決定

【モデルプレス=2025/04/27】歌手のAdoが、2025年11月に東京ドームと京セラドーム大阪にてコンサートを開催することが発表された。2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、2025年で5周年イヤーに突入した22歳のAdo。自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』が、2025年4月26日に、さいたまスーパーアリーナ公演よりスタートした。同公演は、2024年開催し、全公演完売となった初の世界ツアー『Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”』を超える世界33都市、50万人超えの動員予定しており、日本人アーティストが実施したワールドツアーの中では過去最大級の規模となる。

◆日程・会場詳細

チケットは現在16都市(さいたま/台北/ソウル/香港/シンガポール/ベルリン/アムステルダム/パリ/ミラン/サンジョセ/ロサンゼルス/トロント/ニューアーク/メキシコシティ/サンティアゴ/ホノルル)でソールドアウトとなっている。さらに、2025年11月に東京・大阪にてドーム公演の開催が決定した。その他、詳細は後日発表となる。(modelpress編集部)11月11日(火) 東京・東京ドーム11月12日(水)東京・東京ドーム11月22日(土)大阪・京セラドーム大阪11月23日(土)大阪・京セラドーム大阪【Not Sponsored 記事】