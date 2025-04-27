¡Ö¥Ó¡¼¥ë¥Ï¥ó¥È¡×¤ËÌó1000¿Í¤¬ËÜµ¤¥â¡¼¥É¡Ä±£¤µ¤ì¤¿1ËüËÜÄ¶¤Î¥Ó¡¼¥ëµá¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÅ¤·¤Ç¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬Áð¸¶¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê²ó¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡È¥Ó¡¼¥ë¡É¡£½¤Æ»±¡¤ÎÄí¤Ë±£¤µ¤ì¤¿1ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡Ö¥Ó¡¼¥ë¥Ï¥ó¥È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó1000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Àï¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤ë»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡©¥Ó¡¼¥ëÌÜÅö¤Æ¤ËÂç¿Í¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¡ª
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç20Æü¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉü³èº×=¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÅ¤·¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³«»Ï¤Î¹ç¿Þ¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÀÆ¤ËÁð¸¶¤òÁö¤ê½Ð¤¹Âç¿Í¤¿¤Á¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï³§¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È²¿¤«¡É¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º½¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤ÎÈÄ¤Î·ä´Ö¤ò¤Î¤¾¤¯¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²£·ê¤ò¤Î¤¾¤¯¿Í¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Íñ¤òÃµ¤¹ ¡È¥¨¥Ã¥°¥Ï¥ó¥È¡É¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬É¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï¡¢Íñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Ó¡¼¥ë¡É¤À¡£
¼ÇÀ¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤ËºÜ¤»¤í¡ªºÜ¤»¤ë¤ó¤À¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥Ó¡¼¥ë¥Ï¥ó¥È¡É¤ËÂç¿Í1000¿Í¤¬ËÜµ¤¥â¡¼¥É
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î½¤Æ»±¡¤ÎÄí¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±£¤µ¤ì¤¿10000ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ï¥ó¥È¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥Ó¡¼¥ë¥Ï¥ó¥È¡×¤À¡£
Ìó1000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Éþ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ó¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¤âËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¤À¡£
»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤è¡£¡Ø¤³¤ì¤¬Àï¤«¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 4·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë