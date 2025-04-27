¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÁÀ¤¦21ºÐMF¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ë¤â¡¡º£²Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¾ò·ï¤òÄó¼¨¤«
º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±Êä¶¯¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
21ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À®Ä¹³ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMF¤Î¤Ò¤È¤ê¡£11·î¤ËÁÍìþÉô¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°15»î¹çÀèÈ¯¤È¤ä¤ä½Ð¾ìµ¡³£¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¾ÍèÀË¤«¤ÊMF¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¶½Ì£¤â±½¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¤â¤¢¤ë¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤Þ¤À4Ç¯°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ñ¥¹¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤¦¤ë¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤Î»Ø¸þ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£