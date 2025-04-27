¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¡¦¸«Î©¤Æºî²È ÅÄÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¡ÖMINITURE LIFEÅ¸2¡×³«ºÅ
¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ºîÉÊ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬¶âÂô»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¤Ç¸«Î©¤Æºî²È¤ÎÅÄÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡¢¡ÖMINITURE LIFEÅ¸2¡×¡£
²ñ¾ì¤Î¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½170ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º½»þ·×¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢·ëº§»ØÎØ¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡¢¡Ö¤ªÃã¤á¤Ê·óÏ»±à¡×¡£Ãã¤»¤ó¤ÏÀãÄß¤ê¤ò¡¢ËõÃã¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ï¼ùÌÚ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤È¤«¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢5·î24Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£