¡Ú¥ë¥Á¥ã¥Õ¥§¥¹¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡¹õÄ¬TOKYO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁ¯¤ä¤«£³Ï¢¾¡¡õ¥á¥¥·¥³±óÀ¬Ç®Ë¾¡Ö²¶¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¥á¥¥·¥³´Ñ¸÷¼çºÅ¡Ö¥ë¥Á¥ã¥Õ¥§¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê£²£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¤¿à±ê¤ÎÈôÎ¶á¤³¤ÈÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³±óÀ¬¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤»¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹õÄ¬¤Î¼óº¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆþ¾ì¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¹õÄ¬¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤Æ¥í¡¼¥×¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢µÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£±ÉÃ¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¦¤È²ÖÆ»¤òÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æ£ÇÈ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¹õÄ¬¤Î¡ÖÉé¤±¤¿²¶¤¬¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀú¤é¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¥³¡¼¥ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¤³¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆºÆ¤ÓÆþ¾ì¤·¤¿Æ£ÇÈ¤À¤¬¡¢£±ÀïÌÜ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸Å¸³«¤Ç£³£¹ÉÃ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¹õÄ¬¤Î¡ÖÉé¤±¤¿²¶¤¬¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀú¤é¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¥³¡¼¥ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¤³¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿Æ£ÇÈ¤ÏÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¤Ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÆþ¾ì¤À¡£¤½¤·¤Æ£²ÀïÌÜ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸Å¸³«¤ÇµÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤ÇÊá³Í¡Ä¤â¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÃ¦½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤Î£²Ï¢È¯¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¤·¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÄÉ¤¤¥Ó¥ó¥¿¤ò¹õÄ¬¤Ë¤«¤Þ¤·¤¿¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¡£·ë¶É¡¢£³²óÆþ¾ì¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤Ö¤¼¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÌÌÇò¤¤¤·¡£¤³¤ì¤âÈà¤Îº£¤Î¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤·¡×¤È´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹µ¼¼¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤ÎÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö²¶¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤¸¤¿¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦£³£µÇ¯°Ê¾åÁ°¤À¤±¤É¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¡¢±óÀ¬¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£