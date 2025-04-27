¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×½Ð¿È¡¢25ºÐ½÷Í¥à¥ï¥¤¥ë¥Éá»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤?¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤¬¡Ä
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2014¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿½÷Í¥¤Î¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²£ÅÄ¿¿Íª(25)¡£¡Ö¶¯É÷¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¡¡¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²°³°¤Ç¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤¬Íð¤ì¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¼ÖÆâ¤ÇºÂÀÊ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¦¤Í¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤?¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¶¯É÷´¶¤ÏÀ¨¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÅÄ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2014¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö3Ç¯AÁÈ-º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è°Ê³°¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£