°ìÌÌ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Îå°Ýß¡ª¡Ö¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡Ä¡×¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç»Ï¤á¤¿³èÆ°¤¬ºî¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤·Ê¿§
»³·Á»Ô¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶Èþ²½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àî±è¤¤¤Î¼Çºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ìÌÌ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Îå°Ýß¡ª¡Ö¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡Ä¡×¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç»Ï¤á¤¿³èÆ°¤¬ºî¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤·Ê¿§
²ÏÀîÉß°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¡£
»³·Á»ÔÎ©Ã«Àî¤ÎÀî±è¤¤¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤Î¤Ï¼Çºù¤Ç¤¹¡£
Î©Ã«Àî¤Î²Ö¤µ¤«¤¸¤¤¤µ¤ó¡¦¾¾ÅÄÏÂÍº¡¡ÂåÉ½¡Ö°ìÇ¯¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢À®²Ì¤¬º£¸«¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥ß¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Î©Ã«Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤¬»¶Íð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¡¢Å·Æ¸»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÄ½ê»°ÃË¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¤ÊåºÎï¤Ê´Ä¶¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç²ÏÀîÉß¤ÎÀ°È÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ¤·¤¤¼Çºù¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ã«Àî¤Î²Ö¤µ¤«¤¸¤¤¤µ¤ó¡¦¾¾ÅÄÏÂÍº¡¡ÂåÉ½¡ÖµÕ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¾õÂÖ¤ò»×¤¤¤ª¤³¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
º£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¾½ê¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ½ê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤³¤Î¼Çºù¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖËèÇ¯¸«¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ºù¤â¤Þ¤Àºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Çºù¤È°ì½ï¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Öµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖËèÇ¯¸«¤Æ¡¢´¶·ã¤¹¤ë¡×
Î©Ã«Àî¤ÎÀî±è¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼Çºù¤Î¤Û¤«¤Ë¤â»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤Æ³«²Ö¤¹¤ë3¼ïÎà¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î»þ´ü¤ÏÈ¬½Åºù¤È¼Çºù¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤à»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
Î©Ã«Àî¤Î²Ö¤µ¤«¤¸¤¤¤µ¤ó¡¦¾¾ÅÄÏÂÍº¡¡ÂåÉ½¡Ö¿·ÎÐ¤È¡¢¼Çºù¤Î¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢Àî¤Î¤»¤»¤é¤®¤È¡¢¿´Ìþ¤µ¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Î©Ã«Àî¤Î¼Çºù¤ÏÍè·î10Æüº¢¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£