°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ð¡ÈÉâµ¤Áê¼ê¤ÈºÆº§¤Ç¤¤ë¡É¤È´î¤ÖÉ×¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡Ú¿¿´é¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¨¡Ä¡©¡×¡ÚÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëÊýË¡¡Û
É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×¤Î»×¤ï¤Ì°ì¸À¤¬´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿É×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤ò¡Û
¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥¤äÉÔ¿®´¶¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¸ß¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡Û
¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«Î©¤·¤¿´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¡Û
·òÁ´¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¼«Î©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¸Ä¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½¤Éü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Û
¡ÖÉ×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡Ä¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ÎÆ±Î½¤Ç¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬Î¥º§¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤ÈºÆº§¤Ç¤¤ë¡ª¤ÈÂç´î¤Ó¡Ä»ä¤ÎÁ°¤ÇÆ±Î½¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÄÆ±Î½¤Ï»ä¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ìÀµµ¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤«¿¿´é¤ÇÉ×¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òµñÈÝ¡ÄÉ×¤Ï¡Ø¤¨¡Ä¡©¡Ù¤ÈÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌäÂê¤Î²ò·è¤Î°Ù¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç»×¤¤Çº¤Þ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿É×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤ò¡Û
¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥¤äÉÔ¿®´¶¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¸ß¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«Î©¤·¤¿´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¡Û
·òÁ´¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¼«Î©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¸Ä¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½¤Éü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Û
¡ÖÉ×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡Ä¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ÎÆ±Î½¤Ç¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬Î¥º§¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤ÈºÆº§¤Ç¤¤ë¡ª¤ÈÂç´î¤Ó¡Ä»ä¤ÎÁ°¤ÇÆ±Î½¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÄÆ±Î½¤Ï»ä¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ìÀµµ¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤«¿¿´é¤ÇÉ×¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òµñÈÝ¡ÄÉ×¤Ï¡Ø¤¨¡Ä¡©¡Ù¤ÈÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌäÂê¤Î²ò·è¤Î°Ù¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç»×¤¤Çº¤Þ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë