°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¹Äµï¤Ç²í³Ú´Õ¾Þ¡¡µÜÆâÄ£³ÚÉô¤Î½Õµ¨±éÁÕ²ñ
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï27Æü¡¢¹Äµï¤Ç³«¤«¤ì¤¿µÜÆâÄ£³ÚÉô¤Ë¤è¤ë½Õµ¨²í³Ú±éÁÕ²ñ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£°ÆÆâÌò¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À³Ú»Õ¤¬ÁÕ¤Ç¤ëãù¤äÈüÇÊ¤Ê¤É¤Î²»¿§¤ËÊ¹¤Æþ¤ê¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹çÁÕ¤Î¡Ö´É¸¾¡×¤È¡¢±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉñ¤¦¡ÖÉñ³Ú¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¸«Æþ¤Ã¤¿¡£°ÆÆâÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éÁÕ¤Ë´¶¿´¤·¡ÖÃÃÏ£¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÜÆâÄ£³ÚÉô¤Î²í³Ú¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£