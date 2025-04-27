¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢À¤³¦68ÅÔ»Ô¹Ô¤¤Ç¥»¡¼¥ë¡¡²¤½£¤ØÁí³Û11Ëü±ßÂæ¤Ê¤É
¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò5·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Åìµþ/±©ÅÄ¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡¦Ê¡²¬È¯ÃåÀ¤³¦68ÅÔ»Ô¹Ô¤¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
ÀßÄêÅÔ»Ô¤È±ýÉüºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä½ôÀÇ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï5·î9Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¦»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Åìµþ/±©ÅÄ¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡¦Ê¡²¬È¯ÃåÈ¯Ãå¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î½ç¡Ë
¹âÍº¡Ê57,030±ß¡¿111,380±ß¡¿128,480±ß¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Ñ¥µ¡¼¥ë¡Ê63,170±ß¡¿154,480±ß¡¿221,270±ß¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê64,700±ß¡¿153,790±ß¡¿222,790±ß¡Ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ê66,100±ß¡¿166,000±ß¡¿201,700±ß¡Ë¡¢¾å³¤¡¦ÒÏÌç¡Ê66,180±ß¡¿160,680±ß¡¿184,980±ß¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê67,230±ß¡¿157,330±ß¡¿226,330±ß¡Ë¡¢¥Ç¥ê¡¼¡Ê81,170±ß¡¿273,600±ß¡¿307,350±ß¡Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê113,770±ß¡¿218,040±ß¡¿300,440±ß¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡Ê113,810±ß¡¿217,310±ß¡¿299,710±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê116,890±ß¡¿226,390±ß¡¿302,790±ß¡Ë¡¢¥í¡¼¥Þ¡Ê118,220±ß¡¿280,950±ß¡¿460,950±ß¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¡Ê127,420±ß¡¿290,140±ß¡¿467,100±ß¡Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¡Ê145,740±ß¡¿461,210±ß¡¿683,260±ß¡Ë¡¢¥É¥Ð¥¤¡Ê147,050±ß¡¿265,380±ß¡¿350,880±ß¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê148,410±ß¡¿463,440±ß¡¿685,960±ß¡Ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê148,440±ß¡¿463,440±ß¡¿685,960±ß¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ê157,350±ß¡¿344,710±ß¡¿490,710±ß¡Ë¡¢¥ê¥ä¥É¡Ê163,270±ß¡¿265,870±ß¡¿351,370±ß¡Ë¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡Ê181,820±ß¡¿308,520±ß¡¿757,820±ß¡Ë