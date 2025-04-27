¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ö¹ñ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÉ½¾´¤·¤¿¤¤¤Í¡×¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÀä»¿¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡©¡Ö¤¢¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤è¤¯¡Ä¡×
¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÃæ¤ËVTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¡Ö»ç¼úË«¾Ï¤¢¤²¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È62Ç¯¤ÎÍÎ¿©Å¹¤ò¼èºà¡£ÆüÂØ¤ï¤êÄê¿©650±ß¡¢¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤â650±ß¤È¶Ã¤¤Î°Â¤µ¤Ç¡¢Å¹¤ò1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·Æâ¾ð¤Ï¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¤¸·¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Êª²Á¹â¤ä¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤â¤¢¤Ã¤Æºò½©¤Ä¤¤¤Ë¡Ö150±ß¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·èÃÇ¡£ÆüÂØ¤ï¤êÄê¿©¤Ï500±ß¢ª650±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Í¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤¢¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤è¤¯½Ð¤»¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤è¡£¤¢¤ì¤Ç¤â¤¦¤±¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¦¤±¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤Ï¡Ö½¾¶È°÷»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£»È¤Ã¤¿¤é¤¢¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¡É¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²Á³Ê¤À¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¹ñ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¡¢É½¾´¤·¤¿¤¤¤Í¡ª»ç¼úË«¾Ï¤È¤«¤¢¤²¤¿¤¤¤Í¡×¤È¾ïÏ¢µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡È·ã°Â¡É¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ëÅ¹¼ç¤Î¿´°Õµ¤¤òÀä»¿¡£Å¹¼ç¤¬¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¾ÃÈñÀÇÊ§¤¦¤³¤È¤È¼Ö¤Ë¾ÃÈñÀÇÊ§¤¦¤³¤È¤ÈÆ±¤¸ÀÇÎ¨¤À¤È¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£