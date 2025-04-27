TWICE¥µ¥Ê¡¢¡È¥®¥ê¥®¥ê¡É¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/27¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥µ¥Ê¡¢°µ´¬¤ÎµÓÀþÈþÈäÏª
¥µ¥Ê¤Ï¡¢¾®²ÖÊÁ¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÂÀ¤â¤âÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤Î¾æ¥®¥ê¥®¥ê¤Î°áÁõ¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤Î¸¢²½¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥µ¥Ê¡¢°µ´¬¤ÎµÓÀþÈþÈäÏª
¢¡¥µ¥Ê¡¢ÈþµÓÈäÏª
¥µ¥Ê¤Ï¡¢¾®²ÖÊÁ¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÂÀ¤â¤âÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤Î¾æ¥®¥ê¥®¥ê¤Î°áÁõ¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤Î¸¢²½¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û