¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢12»î¹ç¤Ö¤ê¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î»³ÀîÊæ¹â¤ÎÉüÄ´¤Ë´üÂÔ¡¡2»Íµå´Þ¤à4½ÐÎÝ
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡ß¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë8ÈÖ¼ê¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÄ´¤Î»³ÀîÊæ¹â¤Ï12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£2»Íµå¤ò´Þ¤á4½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯°ú¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£