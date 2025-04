Kōki,が主演する映画『女神降臨 After プロポーズ編』より、意味深&大学生あるある(?)な一幕を切り取った特別映像が解禁された。主人公・麗奈(Kōki,)が飲み会でほろ酔い。そこへ堀夏喜(FANTASTICS)演じる謎の先輩が登場する。韓国発の大ヒットWEBマンガ(yaongyi著)を実写映画化した『女神降臨』は、前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として公開中。後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。高校を卒業し、大学生活をスタートさせた麗奈(Kōki,)。同じ大学に通う親友の望帆(美山加恋)と藍里(深尾あむ)に誘われ、大学のゼミの飲み会に参加することに。そこには、麗奈に何かと絡んでくる“謎多き先輩”・木島雄星(堀夏喜)の姿も。お酒に弱い麗奈を心配し望帆が、「先輩、飲ませないでくださーい」と木島に声をかけるも、麗奈はビールを一口飲んだだけで完全に酔っぱらってしまう。飲み会後、1人で帰ると言い張る麗奈に、「送っていくよ」と木島が優しく(?)声をかけるも、「大丈夫です!」と麗奈はきっぱり拒否。そんな麗奈の言葉を押し切り、「ダメだって、はいこっち!」と、木島が強引に麗奈の手を取るところで映像は終わるが、この後の2人にどんな展開が待ち受けているのか? この飲み会をきっかけに、麗奈と木島の関係は、俊(渡邊圭祐)や悠(綱啓永)をも巻き込みながら思わぬ方向へと動き出していく。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は公開中、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。