¡Ö°¦¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¡×¤È¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ä»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡È²¿¤Ç¤â¥¢¥ê¡É¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Î¾×·â
¡¡¤È¤¤Ë¤Ï²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤¬ÊÂ¤ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡£¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÍü¸µ¾¡»á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¶¶ËÜ¾º»á¤Î¿·´©¡ØÄÉÁÛ¤Î¸½¾ì¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡¿¹âÌÚ¿ðÊæÊÔ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡¦¡¦¡¦¡Û¥ì¥¤¥×¸å¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡ÖÈá·à¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿Í½÷À(25ºÐ)¡×
¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦Íü¸µ¾¡»á¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¶²½Ì¤Ç¤¹¡£ÍüËÜ¤Ç¤¹
¡¡2010Ç¯6·î11Æü¡¢·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÍü¸µ¾¡»á¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÅì³¤Âç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÅìµþÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤¿¡£¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢ÍüËÜ»á¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íü¸µ»á¤ÏÇÙ¤¬¤ó¡¢¤·¤«¤âËö´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶²½Ì¤Ç¤¹¡£ÍüËÜ¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢´ã¶À¤ÎÍü¸µ»á¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ä¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«´é¿§¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉô²°¤Ë¤Ï¸«Éñ¤¤¤Î²Ö¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢´Å¤¤Æ÷¤¤¤¬É¡¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Íü¸µ»á¤Ï1944Ç¯¡¢ÅìµþÃæÌî¶è¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éºë¶Ì¸©¤Ë½»¤àÁÄÉã¤ÈÆ±µï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆË¡À¯Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¸å¡¢½÷À½µ´©»ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Î·ÀÌóµ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢Èà¤ÏÂ¾¼Ò¤Îµ¼Ô¤ËÆÃ¥À¥Í¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¥À¥áµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ëÇÐÍ¥¤«¤é¡Ö²¿¤Ë¤â¥Ê¥·¥â¥È¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¸µ¡¹·ÝÇ½µ¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬¿å¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¼¡Âè¤ËÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ï½µ´©»ï¤È¤¤¤¦»æÇÞÂÎ¤è¤ê¤â¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¥³¥Í¤òÍê¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Îº¢¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¡¢µã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÍü¸µ»á¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î´ÇÈÄ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â²ñ¸«¾ì¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢¤¢¤Î¥®¥ç¥íÌÜ¤Î´ãÎÏ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÎ®µ·¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡¢ÍüËÜ¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¢¼è¤ê¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£´°àú¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÍ¤¬ÃÑ¤ò¤«¤ÈÖÁÈ¤ò´³¤µ¤ì¤ë¨¡¨¡¤ÈÈà¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þÂå¤Ï¡ØFOCUS¡Ù¡ØFRIDAY¡Ù¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¤ä¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤¬·ÝÇ½¿Í¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤¬¸åÄÉ¤¤¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤È¤Ê¤ë¼ê½ç¤À¤Ã¤¿¡£³ÆÌ±Êü¤Ë¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ö3»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¡Ö¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¤ò²ó¤¹¤ÈÉ¬¤º¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î°¦¿Í¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò»¦³²¤··ºÌ³½ê¤Ë8Ç¯ÉþÌò¤·¤¿±é²Î²Î¼êK¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£K¤Ï½Ð½ê¸å¡¢»¦³²¤·¤¿°¦¿Í¤Î¶¿Î¤¡¦²¬»³¤òË¬¤Í¡¢Êè»²¤ê¤ò¤·¤Æ½Ð½ê¤ÎÊó¹ð¤ò¤·²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤½¤Î²ñ¸«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿°¦¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¼ñÌ£¤¬°¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥Ö¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÖSMAP°ð³À¸ãÏº¤ÎÂáÊá¡×¤ò¡È¤É¤Î¶É¤âÊó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡Ä·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Íü¸µ¾¡¡ÊµýÇ¯65¡Ë¤¬À¸Á°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¶¶ËÜ ¾º,¹âÌÚ ¿ðÊæ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë